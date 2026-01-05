26 країн ЄС виступили з заявою щодо Венесуели, окресливши шлях виходу з кризи

26 держав-членів ЄС висловили позицію щодо ситуації у Венесуелі, наголосивши, що відновлення демократії та подолання нинішньої кризи можливі лише через повагу до волі венесуельського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Каї Каллас, оприлюдненій 4 січня від імені 26 держав ЄС.

У заяві, яку не підтримала Угорщина, країни ЄС наголосили, що Ніколас Мадуро не мав легітимності демократично обраного президента, та виступили за мирний, очолюваний самими венесуельцями перехід до демократії з повагою до суверенітету країни.

У заяві підкреслено, що ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та наркотрафіком, водночас "ці виклики необхідно вирішувати шляхом постійної співпраці з повним дотриманням міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету".

У ЄС заявили, що підтримують тісний контакт зі США, а також регіональними та міжнародними партнерами, щоб підтримати та сприяти діалогу між усіма залученими сторонами, що призведе до демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи шляхом переговорів під керівництвом венесуельців.

"Повага до волі венесуельського народу залишається єдиним шляхом для Венесуели відновити демократію та вирішити поточну кризу", – наголошено у заяві.

У цей критичний момент, додали в ЄС, надзвичайно важливо, щоб усі учасники процесу повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі. Невдовзі після того військові США схопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

