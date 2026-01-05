26 стран ЕС выступили с заявлением по Венесуэле, обозначив путь выхода из кризиса

26 государств-членов ЕС выразили позицию по ситуации в Венесуэле, подчеркнув, что восстановление демократии и преодоление нынешнего кризиса возможны только через уважение к воле венесуэльского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас, обнародованном 4 января от имени 26 государств ЕС.

В заявлении, которое не поддержала Венгрия, страны ЕС подчеркнули, что Николас Мадуро не имел легитимности демократически избранного президента, и выступили за мирный, возглавляемый самими венесуэльцами переход к демократии с уважением к суверенитету страны.

В заявлении подчеркнуто, что ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком, в то же время "эти вызовы необходимо решать путем постоянного сотрудничества с полным соблюдением международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета".

В ЕС заявили, что поддерживают тесный контакт с США, а также региональными и международными партнерами, чтобы поддержать и способствовать диалогу между всеми вовлеченными сторонами, что приведет к демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса путем переговоров под руководством венесуэльцев.

"Уважение к воле венесуэльского народа остается единственным путем для Венесуэлы восстановить демократию и решить текущий кризис", – отмечено в заявлении.

В этот критический момент, добавили в ЕС, чрезвычайно важно, чтобы все участники процесса полностью уважали права человека и международное гуманитарное право.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. Вскоре после этого военные США схватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Читайте также: Война на полчаса: как атака США на Венесуэлу показала новую стратегию Трампа