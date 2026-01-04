У США показали кадри з Мадуро, якого привезли до Нью-Йорка

У Сполучених Штатах показали кадри із захопленим президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, надалі він перебуватиме у в’язниці в Брукліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами CNN.

Мадуро та його дружину Сілію Флорес спершу привезли на авіабазу Нацгвардії "Стюарт" у Нью-Йорку, звідти гелікоптером – до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені. Після прибуття до США у обох зібрали біометричні дані, сфотографували та організували медогляд.

З Мангеттену Мадуро повезли до в’язниці у Нью-Йорку, умови в якій описують як "огидні й жахливі". На той час там зібралась велика група людей з венесуельськими прапорами, а також великі сили правоохоронців.

З’явилися кадри конвоювання Мадуро співробітниками Управління боротьби з наркотиками.

Photos obtained by ABC News show a handcuffed Nicolas Maduro being escorted by Drug Enforcement Administrator Terry Cole and other federal agents after landing in New York on Saturday.



Follow live updates: https://t.co/uQUgkbE6Te pic.twitter.com/1oiY5Jecs4 – ABC News (@ABC) January 4, 2026

Наступного тижня Мадуро мають висунути звинувачення, пов’язані з наркозлочинами та поводженням зі зброєю, у федеральному суді Манхеттена.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.





