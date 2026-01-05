Угорщина зірвала затвердження спільної позиції ЄС щодо Венесуели

У Європейському Союзі 4 січня оприлюднили заяву щодо Венесуели, яку підтримали 26 з 27 країн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява оприлюднена від імені високої представниці з закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

У примітці до заяви відзначено, що її підтримали Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

Угорщина відсутня у списку держав. Таким чином Будапешт зірвав затвердження спільної позиції Європейського Союзу щодо дій США у Венесуелі.

Наразі від Угорщини не надходило офіційних пояснень щодо непідтримки позиції ЄС.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі. Невдовзі після того військові США схопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

В ЄС нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того, як США почали військову операцію проти Венесуели.

