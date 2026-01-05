Сибіга закликав до зміцнення підтримки України та тиску на Росію незалежно від мирних зусиль

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів зміцнювати протиповітряну оборону України та посилювати тиск на Москву після російської атаки в ніч на 5 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, постійні російські обстріли мають спонукати партнерів до відсутності пауз у підтримці України.

"Нічна атака Росії пошкодила критично важливу інфраструктуру по всій Україні, спричинивши відключення електроенергії на тлі мінусових температур. Кожна така атака має нагадувати нашим партнерам, що не може бути пауз у підтримці України", – написав міністр.

"Хоча ми продовжуємо активно співпрацювати зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами для досягнення миру, зміцнення України, зокрема протиповітряної оборони, та посилення тиску на Москву залишаються критично важливими", – додав Сибіга.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію для примусу її до миру

Після російського обстрілу України у різдвяну ніч Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на агресора та зміцнити спроможності України для самозахисту.