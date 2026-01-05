Сибига призвал к усилению поддержки Украины и давления на Россию независимо от мирных усилий

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров укреплять противовоздушную оборону Украины и усиливать давление на Москву после российской атаки в ночь на 5 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в соцсети X.

По словам Сибиги, постоянные российские обстрелы должны побудить партнеров к отсутствию пауз в поддержке Украины.

"Ночная атака России повредила критически важную инфраструктуру по всей Украине, вызвав отключение электроэнергии на фоне минусовых температур. Каждая такая атака должна напоминать нашим партнерам, что не может быть пауз в поддержке Украины", – написал министр.

"Хотя мы продолжаем активно сотрудничать с Соединенными Штатами и европейскими партнерами для достижения мира, укрепление Украины, в частности противовоздушной обороны, и усиление давления на Москву остаются критически важными", – добавил Сибига.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров усилить давление на Россию для принуждения ее к миру

После российского обстрела Украины в рождественскую ночь Сибига призвал международное сообщество усилить давление на агрессора и укрепить способности Украины для самозащиты.