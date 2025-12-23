Сибіга після чергового обстрілу РФ закликав до "колективної трансатлантичної сили"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію для примусу її до миру після чергового обстрілу ракетами й дронами по території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Сибіга сказав, що внаслідок російського обстрілу в Україні загинули троє людей, зокрема чотирирічна дитина, а також багато людей отримали поранення у девʼяти областях.

"Основними цілями стали енергетична система та критична цивільна інфраструктура. Москва не приховує своїх геноцидних намірів, навмисно готуючи удари по енергетичній інфраструктурі, коли температура падає", – додав він.

Міністр наголосив, що на тлі наближення різдвяних свят Україна "захищає себе, свою свободу і свій народ, а також мир і стабільність у всьому трансатлантичному регіоні від російського варварства та агресії".

"Росію необхідно змусити до миру за допомогою колективної трансатлантичної сили. Цього можна досягти, збільшивши для агресора вартість продовження цієї війни", – сказав Сибіга.

Вранці 23 грудня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників.

Внаслідок атаки на Київ постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Стан однієї постраждалої важкий. Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії проти України.