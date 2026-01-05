Глава МЗС Естонії: дії Росії не мають нічого спільного з пошуком миру

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив російську нічну атаку на Україну, зокрема удар по лікарні у Києві, внаслідок якого загинула людина.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав на своїй сторінці у X.

Тсахкна назвав дії Росії "воєнними злочинами", які "не мають нічого спільного з пошуком миру".

"Росія продовжує свій щоденний терор – напади на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Це воєнні злочини, і вони не мають нічого спільного з пошуком миру", – написав він.

Міністр закордонних справ Естонії також заявив, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, безпілотників-перехоплювачів та енергетичної підтримки.

Як повідомлялося, після російської атаки у ніч на 5 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до зміцнення підтримки України та тиску на Росію незалежно від мирних зусиль.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію для примусу її до миру.