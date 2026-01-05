Министр иностранных дел Эстонии: действия России не имеют ничего общего с поиском мира

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил российскую ночную атаку на Украину, в частности удар по больнице в Киеве, в результате которого погиб человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал на своей странице в X.

Тсахкна назвал действия России "военными преступлениями", которые "не имеют ничего общего с поиском мира".

"Россия продолжает свой ежедневный террор – нападения на мирных жителей, больницы и энергетическую инфраструктуру. Это военные преступления, и они не имеют ничего общего с поиском мира", – написал он.

Министр иностранных дел Эстонии также заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, беспилотников-перехватчиков и энергетической поддержки.

Как сообщалось, после российской атаки в ночь на 5 января министр иностранных дел Андрей Сибига призвал к укреплению поддержки Украины и давления на Россию независимо от мирных усилий.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров усилить давление на Россию для принуждения ее к миру.