У Британії почала діяти заборона на рекламу шкідливої їжі на телебаченні до 21:00

У Великій Британії набрала чинності заборона на рекламу фастфуду та іншої їжі, яка вважається шкідливою, на телебаченні до 21:00, а також – повна заборона такої реклами в інтернеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Уряд запровадив ці заходи в межах боротьби з кризою дитячого ожиріння.

Згідно з новими правилами, контроль за дотриманням яких здійснюватиме Управління з рекламних стандартів (Advertising Standards Authority, ASA), 13 категорій продуктів більше не можуть рекламуватися на телебаченні до 21:00 або в будь-який час онлайн. Йдеться про продукти з високим вмістом жирів, цукру та солі.

Хоча правила офіційно набули чинності у понеділок, рекламна індустрія Великої Британії добровільно дотримувалася їх ще з жовтня.

У результаті це призвело до перших в історії різдвяних телевізійних рекламних кампаній продуктів із низьким вмістом жирів, цукру та солі: традиційні пудинги й солодощі в них замінили фрукти та овочі.

Водночас нові правила обмежують рекламу й деяких продуктів, які часто вважаються корисними. Зокрема, під заборону підпадають "сендвічі будь-якого виду", брецелі, а також "усі продукти, що переважно продаються у відділі сухих сніданків", включно з вівсяними пластівцями та мюслями.

Правила містять розлогий перелік винятків і застережень, які інколи виглядають суперечливо. При цьому деякі продукти, рецептуру яких було змінено відповідно до вимог щодо поживної цінності, все одно залишаються під забороною, оскільки вважаються такими, що сприяють проблемі ожиріння. Йдеться, зокрема, про окремі лінійки чипсів, картоплі фрі та піци.

