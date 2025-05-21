Уряд Данії планує заборонити рекламу нездорової їжі дітям до 15 років

Уряд Данії збирається посилити правила реклами продуктів харчування, заборонивши демонстрацію реклами нездорової їжі дітям до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Уряд Данії у середу презентує новий законопроєкт, що вносить зміни до Закону про маркетинг, щоб заборонити рекламу нездорової їжі та напоїв дітям до 15 років.

Законопроєкт з'явився після того, як портал DR описав, як минулого року харчові компанії Orkla, що володіє Kims, та The Burger Concept порушили власні правила галузі.

Вони зробили це, коли використовували впливовців Мортена Мюнстера, Яса і Міку та Александра Хусума для реклами чипсів і бургерів для своєї молодої цільової групи відповідно.

Міністр промисловості і торгівлі Мортен Бодсков не приховує того факту, що впливовці стали мішенню для нового законодавства, яке є частиною Плану V по боротьбі з раком.

"Якщо ви трохи подивитеся на соціальні мережі, то побачите, що проблема існує. Не в останню чергу серед впливовців час і зусилля витрачаються на рекламу, орієнтовану на дітей і молодь, і це просто необхідно зупинити", – вважає міністр.

"Ми повинні взяти під контроль тих, хто цілеспрямовано рекламує ці нездорові продукти дітям та молоді", – додав він.

Порушникам нового законодавства загрожуватимуть високі штрафи.

Міністр стверджує, що реклама нездорової їжі в громадських місцях все ще дозволена. Вона не повинна бути націлена на дітей та молодь або використовувати дітей у маркетингу.

Але діти та молодь стикаються з надто великою кількістю реклами нездорової їжі, каже міністр.

"Зараз ми вирішили зосередитися саме на цифрових платформах та впливовцях, тому що саме там діти та молодь піддаються найбільшому впливу, і це дійсно надзвичайно небезпечно", – пояснив Бодсков.

За даними Данського онкологічного товариства, до 80 відсотків реклами продуктів харчування та напоїв, з якими діти та молодь стикаються у повсякденному житті, є рекламою шкідливих для здоров'я продуктів з високим вмістом жирів, солі та цукру.

Також зазначається, що нездорова їжа та напої підвищують ризик ожиріння, яке може призвести до щонайменше 15 різних видів раку.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг торік запропонував видавати ліки для схуднення безробітним людям з ожирінням як спосіб повернути їх на роботу.

У Словаччині шкільним кафетеріям заборонили продавати енергетичні та солодкі напої, а також смажену їжу. Метою є зменшення споживання солі та цукру в Словаччині, особливо з огляду на те, що ожиріння вже зачіпає дітей.