ЗМІ: розвідка Німеччини роками прослуховувала Обаму

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) регулярно перехоплювала телефонні розмови 44-го президента США Барака Обами, коли він перебував на борту президентського літака Air Force One.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Zeit.

Прослуховування частот на борту літака Обами зупинилося лише у 2014 році. При цьому видання зауважує, що BND не мало на це дозволу від тодішньої федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Ця ситуація є особливо політично делікатною, оскільки Меркель розкритикувала BND у 2013 році, заявивши, що "шпигунство серед друзів неприйнятне".

Федеральна розвідувальна служба змогла перехопити розмови президента США, оскільки, за словами інсайдерів, шифрування зв'язку літака було схильним до помилок. BND усвідомлювала конфіденційний характер операції: США не були частиною офіційного мандату, визначеного урядом Німеччини, який встановлював, які країни BND повинна контролювати.

Тому стенограми переговорів Обами зберігалися в спеціальній папці та лише в одному екземплярі. Документи поширювалися лише в межах вузького кола керівників розвідувальної служби, включаючи президента BND, віцепрезидентів та відповідального керівника департаменту.

Після прочитання стенограми мали бути знищені. Згодом висновки із записів були включені до загальних оцінок позиції США, які також були надіслані до канцелярії канцлера.

У 2014 році газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що тодішнього державного секретаря США Гілларі Клінтон прослуховували. Тоді керівник відомства федерального канцлера Петер Альтмаєр згодом наказав припинити цю практику, не знаючи, що сам президент США також став мішенню для BND.

Операція з прослуховування Обами тривала кілька років. Досі незрозуміло, коли вона почалася і чи був його попередник, Джордж Буш-молодший, також мішенню. Сама канцлерка, як повідомляється, не була поінформована про це. Офіс Меркель та розвідка Німеччини відмовилися від коментарів.

Як раніше повідомлялося, у Німеччині готують посилення протидії гібридним загрозам з-за кордону.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що зовнішня розвідка BND повинна діяти на рівні, що відповідає розмірам країни та її економічній вазі, щоб протистояти гібридним атакам з боку "дедалі агресивніших конкурентів".