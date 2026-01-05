СМИ: разведка Германии годами прослушивала Обаму

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) регулярно перехватывала телефонные разговоры 44-го президента США Барака Обамы, когда он находился на борту президентского самолета Air Force One.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Die Zeit.

Прослушивание частот на борту самолета Обамы прекратилось только в 2014 году. При этом издание отмечает, что BND не имела на это разрешения от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Эта ситуация является особенно политически деликатной, поскольку Меркель раскритиковала BND в 2013 году, заявив, что "шпионаж среди друзей неприемлем".

Федеральная разведывательная служба смогла перехватить разговоры президента США, поскольку, по словам инсайдеров, шифрование связи самолета было подвержено ошибкам. BND осознавала конфиденциальный характер операции: США не были частью официального мандата, определенного правительством Германии, которое устанавливало, какие страны BND должна контролировать.

Поэтому стенограммы переговоров Обамы хранились в специальной папке и только в одном экземпляре. Документы распространялись только в узком кругу руководителей разведывательной службы, включая президента BND, вице-президентов и ответственного руководителя департамента.

После прочтения стенограммы должны были быть уничтожены. Впоследствии выводы из записей были включены в общие оценки позиции США, которые также были отправлены в канцелярию канцлера.

В 2014 году газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что тогдашнего государственного секретаря США Хиллари Клинтон прослушивали. Тогда глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер впоследствии приказал прекратить эту практику, не зная, что сам президент США также стал мишенью для BND.

Операция с прослушкой Обамы длилась несколько лет. До сих пор неясно, когда она началась и был ли его предшественник, Джордж Буш-младший, также мишенью. Сама канцлер, как сообщается, не была проинформирована об этом. Офис Меркель и разведка Германии отказались от комментариев.

Как ранее сообщалось, в Германии готовят усиление противодействия гибридным угрозам из-за рубежа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что внешняя разведка BND должна действовать на уровне, соответствующем размерам страны и ее экономическому весу, чтобы противостоять гибридным атакам со стороны "все более агрессивных конкурентов".