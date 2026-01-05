Швейцарія заморозила всі активи Мадуро

Швейцарський уряд заморозив усі активи, що зберігаються на території країни, і що належать Ніколасу Мадуро та наближеним до президента Венесуели особам.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда".

Відповідне рішення, ухвалене Федеральною радою Швейцарії у понеділок, 5 січня, не стосується членів чинного уряду Венесуели.

"Якщо в результаті майбутніх судових розглядів буде встановлено, що кошти були отримані незаконним шляхом, Швейцарія докладе зусиль, щоб вони були використані на благо венесуельського народу", – йдеться у заяві.

Також у Швейцарії наголосили, що замороження активів є додатковим заходом до санкцій проти Венесуели, які діють з 2018 року.

У заяві зазначили, що причини падіння Мадуро з влади не відіграють вирішальної ролі в заморожуванні активів, так само як і питання, чи "відбулося падіння з влади законно чи з порушенням міжнародного права".

Заморожування активів набирає чинності 5 січня і залишатиметься чинним протягом чотирьох років до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть "керувати" Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

Пізніше він виступив з погрозою на адресу виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес, натякнувши, що вона може зіштовхнутися з долею Мадуро.

