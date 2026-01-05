Трамп пригрозив лідерці Венесуели, якщо вона не зробить "те, що треба"

Президент США Дональд Трамп виступив з погрозою на адресу виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес, натякнувши, що вона може зіткнутися з долею Ніколаса Мадуро.

Про це Трамп сказав у недільному інтерв’ю The Atlantic, пише "Європейська правда".

Трамп дав зрозуміти, що не потерпить неприйняття віцепрезиденткою Венесуели Родрігес збройної інтервенції США, яка призвела до захоплення Мадуро.

За словами президента США, "якщо вона (Делсі Родрігес) не зробить те, що потрібно, вона заплатить дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро". Мадуро утримують у федеральній в'язниці Нью-Йорка за звинуваченнями у наркотероризмі та торгівлі наркотиками.

Його коментар різко відрізняється від суботніх заяв, у яких Трамп хвалив Родрігес після американської атаки на Венесуелу. Президент США тоді заявив, що американські посадовці розмовляли з Родрігес і повідомили, що "вона, по суті, готова зробити те, що ми вважаємо необхідним, щоб Венесуела знову стала великою".

Протягом суботньої пресконференції Трамп заявив, що США будуть "керувати" Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

Незабаром після пресконференції Трампа Родрігес наголосила, що Мадуро залишається на чолі Венесуели попри його затримання. Родрігес назвала втручання США "звірством, що порушує міжнародне право", і заявила, що Венесуела "готова захищати свої природні ресурси".

Згодом Родрігес змінила тон заявила, що запросила уряд США до співробітництва над "програмою співпраці".

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня.

