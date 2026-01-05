У Греції не вважають, що перебої у повітряному русі спричинила кібератака

Міністр транспорту Греції Христос Дімас заявив у понеділок, 5 січня, що серйозна несправність радіозв'язку, яка напередодні призвела до закриття повітряного простору країни, навряд чи була кібератакою, хоча причина інциденту все ще розслідується.

Його слова цитує AP, передає "Європейська правда".

4 січня авіарейси в Греції були скасовані, перенаправлені або затримані на кілька годин після того, як на декількох каналах зв'язку повітряного руху було повідомлено про перешкоди.

"Це не схоже на кібератаку", – заявив міністр транспорту Греції наступного дня.

Він назвав цю ситуацію "дуже серйозним інцидентом", але підкреслив, що безпека пасажирів ніколи не була під загрозою.

Асоціація авіадиспетчерів заявила, що збій підкреслив необхідність модернізації та заміни застарілого обладнання.

У понеділок у Греції розпочали судове розслідування та внутрішнє розслідування причин збою.

Нагадаємо, 2 січня в нідерландському аеропорту "Схіпхол", одному з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів через негоду.

Того ж дня снігопад призвів до багатогодинних затримок деяких рейсів зі столиці Литви.