В Греции не считают, что перебои в воздушном движении вызвала кибератака

Министр транспорта Греции Христос Димас заявил в понедельник, 5 января, что серьезная неисправность радиосвязи, которая накануне привела к закрытию воздушного пространства страны, вряд ли была кибератакой, хотя причина инцидента все еще расследуется.

Его слова цитирует AP, передает "Европейская правда".

4 января авиарейсы в Греции были отменены, перенаправлены или задержаны на несколько часов после того, как на нескольких каналах связи воздушного движения было сообщено о помехах.

"Это не похоже на кибератаку", – заявил министр транспорта Греции на следующий день.

Он назвал эту ситуацию "очень серьезным инцидентом", но подчеркнул, что безопасность пассажиров никогда не была под угрозой.

Ассоциация авиадиспетчеров заявила, что сбой подчеркнул необходимость модернизации и замены устаревшего оборудования.

В понедельник в Греции начали судебное расследование и внутреннее расследование причин сбоя.

