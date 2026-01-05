У Білому домі розповіли, хто представлятиме США на засіданні "коаліції рішучих"

США візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих", яке відбудеться у Парижі 6 січня та проводиться на запрошення президента країни Емманюеля Макрона.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Білого дому, передає "Європейська правда".

У вівторок, 6 січня, на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф.

Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 6 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.

Також у засіданні візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.