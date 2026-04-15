Фермери грецького Лесбосу другий день блокують порт на знак протесту

Сотні фермерів заблокували головний порт грецького острова Лесбос у східній частині Егейського моря, перериваючи роботу поромного сполучення вже другий день поспіль на знак протесту проти дій уряду щодо боротьби зі смертельною хворобою худоби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Протестувальники не дозволили вантажівкам зійти з порома, що прибув з Пірея опівдні, але дали змогу пасажирам зійти на берег. Відправлення поромів до Туреччини було скасовано, через що турецькі туристи з короткостроковими візами залишилися на острові.

Фермери обурені реакцією консервативного уряду на спалах ящуру на острові, що призвело до вибракування уражених стад та заборони на вивезення худоби та молочних продуктів з Лесбосу.

Вони наполягають на швидкій виплаті компенсацій за вибракувану худобу.

У вівторок близько 700 осіб, які намагалися виїхати до Пірея, були змушені залишитися на Лесбосі, оскільки фермери дозволили сісти на борт лише військовослужбовцям та особам, які подорожують з медичних причин.

Ще один пором, що прямує до Пірея, має зайти в головний порт Мітіліні в середу в другій половині дня, і поки що невідомо, чи перешкоджатимуть протестувальники посадці пасажирів.

Ящур є смертельним для худоби, але не впливає на людей.

Торік у квітні Австрія закривала пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню ящуру в країну.

Словаччина тоді оголосила надзвичайну ситуацію після того, як хвороба була виявлена на трьох фермах.