В Белом доме рассказали, кто будет представлять США на заседании "коалиции решительных"

США примут участие в заседании "коалиции решительных", которое состоится в Париже 6 января и проводится по приглашению президента страны Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Белого дома, передает "Европейская правда".

Во вторник, 6 января, на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 6 января, в Париже состоится встреча лидеров государств-участников "коалиции решительных", которые должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

Также в заседании примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.