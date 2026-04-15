У Туреччині стався другий за два дні напад у школі: є загиблі
У місті Кахраманмараш, що на півдні Туреччини, стався збройний напад у школі, внаслідок якого є загиблі та поранені.
Про це пише CNN Türk, передає "Європейська правда".
Як зазначається, стрілянина сталася в середній школі, на місце події оперативно прибули численні бригади медиків і поліції.
За словами губернатора провінції Мюкеррема Унлюера, нападник відкрив вогонь у двох класах. Унаслідок атаки загинули чотири людини: один учитель і троє учнів.
Ще кілька людей зазнали поранень, їх госпіталізували.
Попередньо встановлено, що стрілянину влаштував учень восьмого класу цієї ж школи. За наявною інформацією, він використав пістолет, який міг належати його батькові – колишньому поліцейському.
Мотиви нападу наразі залишаються невідомими. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.
Напередодні у іншому невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився. Від його дій постраждали 16 осіб.
У лютому внаслідок стрілянини у словацькій школі постраждали двоє людей.
У Польщі у березні невідомий стріляв з пневматики по будівлі школи у Варшаві, згодом повідомили про затримання підозрюваного.