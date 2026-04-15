У Туреччині стався другий за два дні напад у школі: є загиблі

У місті Кахраманмараш, що на півдні Туреччини, стався збройний напад у школі, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Про це пише CNN Türk, передає "Європейська правда".

Як зазначається, стрілянина сталася в середній школі, на місце події оперативно прибули численні бригади медиків і поліції.

За словами губернатора провінції Мюкеррема Унлюера, нападник відкрив вогонь у двох класах. Унаслідок атаки загинули чотири людини: один учитель і троє учнів.

Ще кілька людей зазнали поранень, їх госпіталізували.

Попередньо встановлено, що стрілянину влаштував учень восьмого класу цієї ж школи. За наявною інформацією, він використав пістолет, який міг належати його батькові – колишньому поліцейському.

Мотиви нападу наразі залишаються невідомими. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.

Напередодні у іншому невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився. Від його дій постраждали 16 осіб.

У лютому внаслідок стрілянини у словацькій школі постраждали двоє людей.

У Польщі у березні невідомий стріляв з пневматики по будівлі школи у Варшаві, згодом повідомили про затримання підозрюваного.