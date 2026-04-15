Стармер заявив, що критика Трампа не змусить його поступитися і вступити у війну в Ірані

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту Дональду Трампу у питанні війни в Ірані попри натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Трамп натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив Стармеру у парламенті: "Трамп погрожував розірвати свою торговельну угоду з Великою Британією як покарання за те, що ми не приєдналися до його ідіотської війни в Ірані. Це має бути останньою краплею. Звісно ж, прем'єр-міністр не може відправити нашого короля на зустріч із людиною, яка ставиться до нашої країни як мафіозний бос".

Прем'єр-міністр відповів, що Велика Британія "не збирається втягуватися в цю війну".

"Це не наша війна, і на мене чинився значний тиск, щоб я змінив курс, і цей тиск включав те, що сталося вчора ввечері. Я не збираюся змінювати свою думку. Я не збираюся поступатися. Приєднання до цієї війни не відповідає нашим національним інтересам, і ми цього не зробимо", – заявив Стармер.

Як відомо, король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла відвідають Сполучені Штати з державним візитом 27-30 квітня. Під час поїздки король матиме приватну зустріч з президентом США, яка, як очікують в британському уряді, може допомогти налагодити відносини між країнами.

Візит короля до США відбувається у найбільш напружений момент відносин між Лондоном та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.