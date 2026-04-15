Кубілюс 16 квітня відвідає Францію в продовження "ракетного туру" для України

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у четвер, 16 квітня, відвідає Францію у рамках "ракетного туру", що має за мету відшукати додаткові джерела для підтримки України боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

"Комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс завтра відвідає Францію в рамках свого європейського "ракетного туру", щоб розглянути нагальну необхідність прискорення виробництва ракет по всьому континенту", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Кубілюс відвідає об’єкт MBDA Bourges, провідного європейського виробника ракет, разом з державним секретарем Франції у справах збройних сил і ветеранів Аліс Руфо та державним секретарем Франції у європейських справах Бенжаменом Аддадом.

Також вони відвідають об’єкт французької аерокосмічної та оборонної групи Safran, світового лідера у сфері оборонної електроніки.

"Візити будуть зосереджені на розширенні підтримки України, забезпеченні виробничих потужностей та критичних ланцюгів постачання, а також поглибленні промислової співпраці між державами-членами, щоб гарантувати, що ЄС може задовольнити свої потреби у сфері безпеки незалежно та у великих масштабах", – заявили у Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс розпочав "ракетний тур" для України з Польщі.

Кубілюс розповів, що у ЄС шукають варіанти, як уникнути дефіциту ракет ППО для України в умовах війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

