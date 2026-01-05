В Україну доставили трансформатор з німецької ТЕС

Посольство Німеччини в Києві повідомило про прибуття в Україну трансформатора з електростанції міста Карлсруе.

Про це йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

У посольстві зазначили, що доставлений трансформатор допоможе у стабілізації електропостачання на тлі російських атак.

"Трансформатор від електростанції міста Карлсруе вже в Україні. Він допоможе стабілізувати електропостачання на тлі триваючих атак Росії на українську енергосистему", – йдеться у повідомленні.

фото посольства Німеччини

Цей трансформатор передала теплоелектростанція Райнгафен-Карлсруе (Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe). В Україну трансформатор доставили завдяки підтримці GIZ Ukraine.

Зазначається також, що трансформатор доставили за дорученням німецького уряду.

18 грудня у зв'язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини вирішив надати Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро.

На початку грудня німецьке Міністерство економіки оголосило, що надасть Україні додаткові 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої під час війни, на додаток до 60 млн євро, вже оголошених на цей рік. Німеччина є найбільшим донором фонду енергетичної допомоги.