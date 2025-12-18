Німецький уряд надасть Україні додаткові 70 млн євро зимової підтримки

У зв'язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини надає Україні додаткову допомогу в розмірі 70 мільйонів євро.

Про це заявила міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован медіагрупі Funke, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Міністерка сказала, що її міністерство розширює допомогу, "щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад два з половиною мільйони людей".

"Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України", – заявила вона.

Кошти в першу чергу призначені для інвестицій у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.

"Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя", – сказала Алабалі Радован.

З відповідним проханням до Німеччини звернулася українська сторона.

Напередодні стало відомо, що Люксембург спрямував черговий внесок у розмірі 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

На початку грудня Міністерство економіки оголосило, що надасть Україні додаткові 100 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої під час війни, на додаток до 60 млн євро, вже оголошених на цей рік. Німеччина є найбільшим донором фонду енергетичної допомоги.