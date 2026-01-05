В Украину доставили трансформатор с немецкой ТЭС

Посольство Германии в Киеве сообщило о прибытии в Украину трансформатора с электростанции города Карлсруэ.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

В посольстве отметили, что доставленный трансформатор поможет в стабилизации электроснабжения на фоне российских атак.

"Трансформатор от электростанции города Карлсруэ уже в Украине. Он поможет стабилизировать электроснабжение на фоне продолжающихся атак России на украинскую энергосистему", – говорится в сообщении.

фото посольства Германии

Этот трансформатор передала теплоэлектростанция Райнхафен-Карлсруэ (Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe). В Украину трансформатор доставили благодаря поддержке GIZ Ukraine.

Отмечается также, что трансформатор доставили по поручению немецкого правительства.

18 декабря в связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии решило предоставить Украине дополнительную помощь в размере 70 млн евро.

В начале декабря немецкое Министерство экономики объявило, что предоставит Украине дополнительные 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной во время войны, в дополнение к 60 млн евро, уже объявленных на этот год. Германия является крупнейшим донором фонда энергетической помощи.