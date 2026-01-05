Ультраправые в Германии обгоняют партию Мерца с рекордным отрывом

Ультраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных результатов в опросах – партия получила самый большой на сегодня отрыв от правящего блока ХДС/ХСС.

Таковы данные, полученные в результате опроса, проведенного Обществом рыночных и социальных исследований (GMS), передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"АдГ" увеличила свое преимущество над ХДС/ХСС, достигнув нового максимума в последнем опросе института GMS. С 27% партия опережает ХДС/ХСС, которая набирает 24%, на три пункта. Ни один другой общенациональный опрос, проведенный каким-либо другим институтом, не зафиксировал большего преимущества "АдГ" над ХДС/ХСС.

Опрос проводился с 23 декабря 2025 года по 5 января 2026 года среди 1027 избирателей, имеющих право голоса. Для сравнения: в предыдущем опросе GMS от 17 ноября "АдГ" получила 26% поддержки, а ХДС/ХСС – 25%.

Долгосрочное сравнение показывает впечатляющую тенденцию: всего год назад, в опросе GMS от 3 января 2025 года, альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов, а "АдГ" – 18%. С тех пор "АдГ" набрала девять процентных пунктов, а альянс ХДС/ХСС потерял девять.

Таким образом, за год разрыв между двумя партиями изменился на 18 процентных пунктов в пользу "АдГ". GMS долгое время считался институтом, который, как правило, оценивал "АдН" ниже, чем другие организации, проводящие опросы, такие как Insa.

Недавно глава криминальной полиции Германии Гольгер Мюнх предупредил о последствиях для безопасности, если ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получит контроль над земельными правительствами после выборов в следующем году.

Напомним, лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.