Глава німецької поліції попередив про небезпеку у разі приходу до влади "АдН"

Глава кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх попередив про наслідки для безпеки, якщо ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") отримає контроль над земельними урядами після виборів наступного року.

Заяву Мюнха наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, очільник поліції вказав на небезпеку, оскільки ультраправа політисила може отримати доступ до конфіденційних даних.

"Які ризики і як з ними боротися? Партія може отримати доступ до конфіденційних даних та інформації, які необхідно захищати, що вплине на міжвідомчу співпрацю", – сказав він.

Мюнх заявив, що не буде йти так далеко, щоб знищувати всі документи, "але ми повинні подумати про те, наскільки відкрито ми зможемо тоді поводитися з інформацією в мережі".

У 2026 році в Німеччині заплановано п'ять виборів до федеральних земель, у тому числі в східних землях Саксонія-Ангальт і Мекленбург-Передня Померанія, де "АдН" набирає близько 40% голосів.

При цьому не виключено, що до кінця 2026 року в Німеччині може з'явитися перший прем'єр-міністр федеральної землі від "АдН".

Мюнх заявив, що не знає, скільки прихильників або членів "АдН" працюють у його відомстві, оскільки перед прийняттям на роботу до федеральної кримінальної поліції не потрібно повідомляти про партійну приналежність.

"Ми не запитуємо, чи є хтось членом СДПН, ХДС або Зелених", – сказав Мюнх.

Однак якщо "АдН" буде класифікована як підтверджена правоекстремістська організація, це вплине на перевірки безпеки, що проводяться його відомством, додав він.

Станом на початку грудня рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію – 27%.

Лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.