Глава МЗС Німеччини: солідарність з Балтією важлива для миру в Україні

Демонстрація Німеччиною солідарності з союзниками, зокрема з країнами Балтії, дає Росії зрозуміти, що НАТО і Європа зберігають єдність.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль напередодні візиту до Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Демонстрація єдності з союзниками – також важлива передумова, щоб мирні переговори про Україну "могли благополучно завершитися", заявив Вадефуль. Так він пояснив, чому метою його першого закордонного візиту в 2026 році стала Литва.

Як підкреслив глава МЗС, тим самим він хоче дати зрозуміти, що в нинішньому "критичному становищі в Європі" Німеччина "абсолютно чітко знаходиться на боці Балтійських держав", зберігає прихильність НАТО і усвідомлює свою відповідальність у складній ситуації, коли Росія продовжує озброюватися і вести війну в Україні.

Міністр вказав на "постійні напади" на балтійські держави, зокрема, на обриви кабелів у Балтійському морі, щодо яких, за словами глави МЗС Німеччини, поки що не можна точно визначити, хто за ними стоїть.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у червні попередив, що регіон Балтійського моря перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку.