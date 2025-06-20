Регіон Балтійського моря перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку, попередив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на Кільській конференції з питань безпеки у п’ятницю.

Слова Вадефуля наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Міністр застерігає, що регіон Балтики – це зона, де ризик військового зіткнення "є цілком реальним".

"Це зона, де гібридна активність Росії ставить під загрозу наш мир і безпеку", – наголосив Вадефуль.

Під час конференції політичні лідери, військові високопосадовці та експерти обговорили зміну безпекової ситуації в регіоні Балтійського моря. Особливу увагу було приділено так званому "тіньовому флоту" Росії, який, за словами Вадефуля, використовує свої судна для підривної діяльності, зокрема навмисного пошкодження підводних інтернет-кабелів і ліній електропередач.

Також було відзначено, що російські військові кораблі поводяться агресивно, а військова авіація порушує повітряний простір країн НАТО.

"Ці гібридні операції та військові провокації є небезпечними. Їхня мета – дестабілізувати наші суспільства і перевірити нашу здатність реагувати", – сказав дипломат.

За його словами, лідер РФ Владімір Путін усвідомлює стратегічне значення Балтійського регіону, тож для стримування подальших загроз критично важливим є сильна та гнучка військова присутність.

Вадефуль підтвердив, що Німеччина рішуче налаштована захищати кожен квадратний метр території НАТО.

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