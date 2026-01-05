Глава МИД Германии: солидарность с Балтией важна для мира в Украине

Демонстрация Германией солидарности с союзниками, в частности со странами Балтии, дает России понять, что НАТО и Европа сохраняют единство.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль накануне визита в Литву, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Демонстрация единства с союзниками – также важная предпосылка, чтобы мирные переговоры об Украине "могли благополучно завершиться", заявил Вадефуль. Так он объяснил, почему целью его первого зарубежного визита в 2026 году стала Литва.

Как подчеркнул глава МИД, тем самым он хочет дать понять, что в нынешнем "критическом положении в Европе" Германия "абсолютно четко находится на стороне Балтийских государств", сохраняет приверженность НАТО и осознает свою ответственность в сложной ситуации, когда Россия продолжает вооружаться и вести войну в Украине.

Министр указал на "постоянные нападения" на балтийские государства, в частности, на обрывы кабелей в Балтийском море, в отношении которых, по словам главы МИД Германии, пока нельзя точно определить, кто за ними стоит.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в частности и в Балтийском море.