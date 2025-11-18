Пісторіус: Балтійське море стає ареною конфронтації з Росією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv, про це він сказав у вівторок на Берлінській безпековій конференції.

Пісторіус закликав європейських союзників швидко розбудовувати обороноздатність континенту, вказавши на зростання загрози з боку Росії.

"Москва вже здійснює гібридні атаки проти нас усіх за допомогою кібератак, шпигунства, диверсій та дезінформації", – сказав очільник Міноборони Німеччини.

"Балтійське море, яке довго вважалося мостом між європейськими країнами, все більше стає ареною конфронтації – у своєму особливому роді. Це полігон Путіна для випробування нашої здатності до стримування та реагування", – додав він.

Також Пісторіус згадав про пошкоджені підводні кабелі, порушення повітряного простору та прольоти дронів.

"Ми не можемо більше говорити про випадковості. Це стратегія. Це передвісники", – вважає німецький посадовець.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у червні попередив, що регіон Балтійського моря перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку.

Президент Литви Гітанас Науседа перед тим заявив, що Росія навмисно нагнітає ситуацію в Балтійському морі.