Прем’єр Чехії цього тижня представить президенту одіозного кандидата у міністри

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш на прохання "Автомобілістів" представить кандидатуру Філіпа Турека на посаду міністра охорони навколишнього середовища на зустрічі з президентом Петром Павелом.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Зустріч Бабіша та Павела запланована на середу, 7 січня, у Празькому замку. За словами Бабіша, лідери правлячих партій домовилися про те, що він представить президенту кандидатуру Турека на ранковому засіданні коаліційної ради.

Як зазначається, Турек взяв участь у сьогоднішньому засіданні коаліційної ради. Він заявив журналістам, що "Автомобілісти" не хочуть відмовлятися від його кандидатури.

Нагадаємо, Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Наприкінці грудня писали, що лідер чеської коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка продовжує очікувати, що Бабіш призначить Турека на посаду міністра довкілля.

