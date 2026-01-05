Премьер Чехии на этой неделе представит президенту одиозного кандидата в министры

Премьер-министр Андрей Бабиш по просьбе "Автомобилистов" представит кандидатуру Филиппа Турека на должность министра охраны окружающей среды на встрече с президентом Петром Павелом.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Встреча Бабиша и Павела запланирована на среду, 7 января, в Пражском замке. По словам Бабиша, лидеры правящих партий договорились о том, что он представит президенту кандидатуру Турека на утреннем заседании коалиционного совета.

Как отмечается, Турек принял участие в сегодняшнем заседании коалиционного совета. Он заявил журналистам, что "Автомобилисты" не хотят отказываться от его кандидатуры.

Напомним, Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

В конце декабря писали, что лидер чешской коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка продолжает ожидать, что Бабиш назначит Турека на должность министра окружающей среды.

