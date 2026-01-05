Глава МЗС Чехії поговорив з послом України, який критикував чеського спікера

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка зустрівся в понеділок вдень з послом України в Чеській Республіці Василем Зваричем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Вони обговорили, серед іншого, настрої частини чеського суспільства, повідомив Мацінка. У вівторок він проведе телефонну розмову зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Глава дипломатичного відомства зустрівся з дипломатом після того, як Зварич розкритикував антиукраїнські заяви у новорічному виступі спікера Палати депутатів Томіо Окамури. Мацінка заявив, що не вважає за доречне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників Чеської Республіки.

За словами Мацінки, сьогоднішня зустріч пройшла в серйозній атмосфері. Це не було викликом посла. Цей захід використовується в дипломатії як форма протесту або вираження серйозної занепокоєності приймаючої країни щодо держави, яку представляє посол.

"Завтра (у вівторок) я продовжу цю важливу дискусію під час телефонної розмови зі своїм українським колегою, міністром Андрієм Сибігою", – сказав Мацінка.

Окамура розкритикував надання зброї Україні та керівництво української держави, що викликало гостру реакцію опозиції, а також українських політиків і дипломатів. Він виступив проти членства України в ЄС, різко розкритикував позицію ЄС і оточення президента Володимира Зеленського, назвавши їх "українськими злодіями навколо хунти Зеленського".

На думку прем’єра Чехії Андрея Бабіша, Зварич своєю критикою вийшов за межі дипломатичного етикету.

Глава МЗС України Андрій Сибіга раніше став на захист Зварича.