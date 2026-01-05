Глава МИД Чехии поговорил с послом Украины, который критиковал чешского спикера

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка встретился в понедельник днем с послом Украины в Чешской Республике Василием Зваричем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Они обсудили, среди прочего, настроения части чешского общества, сообщил Мацинка. Во вторник он проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Глава дипломатического ведомства встретился с дипломатом после того, как Зварич раскритиковал антиукраинские заявления в новогоднем выступлении спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Мацинка заявил, что не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных чиновников Чешской Республики.

По словам Мацинки, сегодняшняя встреча прошла в серьезной атмосфере. Это не было вызовом посла. Это мероприятие используется в дипломатии как форма протеста или выражение серьезной обеспокоенности принимающей страны в отношении государства, которое представляет посол.

"Завтра (во вторник) я продолжу эту важную дискуссию во время телефонного разговора со своим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой", – сказал Мацинка.

Окамура раскритиковал предоставление оружия Украине и руководство украинского государства, что вызвало острую реакцию оппозиции, а также украинских политиков и дипломатов. Он выступил против членства Украины в ЕС, резко раскритиковал позицию ЕС и окружение президента Владимира Зеленского, назвав их "украинскими ворами вокруг хунты Зеленского".

По мнению премьера Чехии Андрея Бабиша, Зварич своей критикой вышел за рамки дипломатического этикета.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее встал на защиту Зварича.