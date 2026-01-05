Бабіш: посол України порушив дипломатичні звичаї, критикуючи нашого спікера

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що посол України в Чеській Республіці Василь Зварич вийшов за межі дипломатичного етикету, критикуючи заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури у його новорічній промові.

Про це він заявив у понеділок після засідання уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, міністр закордонних справ Петр Мацінка у понеділок зустрінеться з українським дипломатом. Він також сказав, що президент Петр Павел може висловити свої застереження щодо промови Окамурі безпосередньо на зустрічі найвищих конституційних посадовців, яка відбудеться 26 січня.

"Він, скажімо так, порушив деякі дипломатичні звичаї. Він не має чого нас тут вчити. Він дипломат. Добре, якщо так каже міністр закордонних справ України, він політик", – сказав Бабіш.

У своїй промові Окамура розкритикував надання зброї Україні та керівництво української держави, що викликало гостру реакцію опозиції, а також українських політиків і дипломатів. Він виступив проти членства України в ЄС, жорстко розкритикував позицію ЄС і оточення президента Володимира Зеленського, назвавши їх "українськими злодіями навколо хунти Зеленського".

5 січня стало відомо, що МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту Томіо Окамури.

Посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва.

Але міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.