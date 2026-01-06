Туск: не варто очікувати остаточних рішень на зустрічі у Парижі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зустріч "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня не призведе до остаточних рішень щодо припинення вогню в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск сказав перед відльотом до Парижа, передає TVP.

За словами прем’єр-міністра Польщі, зустріч у Парижі передбачає підтвердження спільних намірів США та європейських союзників співпрацювати для’ забезпечення гарантій безпеки для України.

"Це ще не будуть зобов'язання, які вимагатимуть будь-яких логістичних чи фінансових рішень, але вони стануть підтвердженням волі до повноцінної європейсько-американської співпраці для гарантування безпеки, підтримки та відбудови України після війни, і, перш за все, досягнення справедливих та безпечних умов для миру або принаймні припинення вогню", – сказав Туск.

Також глава польського уряду, що спільні зусилля американців, європейців та українців дають "тінь надії" на мир.

"Як я вже казав приблизно дванадцять днів тому, ці переговори та зусилля європейської, американської та української дипломатії пропонують шанс, трохи більше, ніж тінь шансу, на мир, але точно не гарантію. Я знаю, що ми всі хочемо набагато більш конкретних рішень, не декларацій, а радше доброї волі з боку агресора. Поки що жодних сигналів з боку Росії не було", – заявив Дональд Туск.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що лише тиск може змусити Росію серйозно поставитися до дипломатії.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за 5 пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

До Парижа на засідання "коаліції рішучих" вже прибув президент України Володимир Зеленський.