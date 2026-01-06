Туск: не стоит ожидать окончательных решений на встрече в Париже

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча "коалиции решительных" в Париже 6 января не приведет к окончательным решениям по прекращению огня в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск сказал перед отлетом в Париж, передает TVP.

По словам премьер-министра Польши, встреча в Париже предусматривает подтверждение общих намерений США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

"Это еще не будут обязательства, которые потребуют каких-либо логистических или финансовых решений, но они станут подтверждением воли к полноценному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки и восстановления Украины после войны, и, прежде всего, достижения справедливых и безопасных условий для мира или хотя бы прекращения огня", – сказал Туск.

Также глава польского правительства, что совместные усилия американцев, европейцев и украинцев дают "тень надежды" на мир.

"Как я уже говорил примерно двенадцать дней назад, эти переговоры и усилия европейской, американской и украинской дипломатии предлагают шанс, чуть больше, чем тень шанса, на мир, но точно не гарантию. Я знаю, что мы все хотим гораздо более конкретных решений, не деклараций, а скорее доброй воли со стороны агрессора. Пока никаких сигналов со стороны России не было", – заявил Дональд Туск.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что только давление может заставить Россию серьезно отнестись к дипломатии.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания "коалиции решительных" в Париже во вторник, 6 января, лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по 5 пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

В Париж на заседание "коалиции решительных" уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский.