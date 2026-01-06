У Словенії визначилися з датою проведення парламентських виборів

Президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар підписала указ, який визначає дату проведення парламентських виборів у країні.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Пірц-Мусар підписала у вівторок, 6 січня, указ, за яким Словенія проведе парламентські вибори 22 березня.

"Цей указ знаменує початок важливого періоду для демократії, під час якого громадяни знову вирішуватимуть майбутній курс нашої країни", – заявила президентка країни.

Вона зазначила, що хоче, щоб новий уряд був сформований швидко, і що вона надасть мандат "тому, хто набере 46 голосів" у парламенті, що складається з 90 членів.

Пірц-Мусар також закликала представників політичних партій і ЗМІ дотримуватися спокійної передвиборчої риторики і зосередитися на пошуку рішень проблем, що стоять перед суспільством, а не на розбіжностях.

З червня 2022 року Словенією керує лівоцентристський коаліційний уряд прем'єр-міністра Роберта Голоба. Лівоцентристська коаліція складається із партії Голоба "Рух за свободу", а також соціал-демократів та партії "Левіца".

