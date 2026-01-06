В Словении определились с датой проведения парламентских выборов

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар подписала указ, который определяет дату проведения парламентских выборов в стране.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Пирц-Мусар подписала во вторник, 6 января, указ, согласно которому Словения проведет парламентские выборы 22 марта.

"Этот указ знаменует начало важного периода для демократии, во время которого граждане снова будут решать будущий курс нашей страны", – заявила президент страны.

Она отметила, что хочет, чтобы новое правительство было сформировано быстро, и что она предоставит мандат "тому, кто наберет 46 голосов" в парламенте, состоящем из 90 членов.

Пирц-Мусар также призвала представителей политических партий и СМИ придерживаться спокойной предвыборной риторики и сосредоточиться на поиске решений проблем, стоящих перед обществом, а не на разногласиях.

С июня 2022 года Словенией руководит левоцентристское коалиционное правительство премьер-министра Роберта Голоба. Левоцентристская коалиция состоит из партии Голоба "Движение за свободу", а также социал-демократов и партии "Левица".

