Міністри сільського господарства ЄС терміново зберуться для обговорення угоди з МЕРКОСУР

Європейський Союз скликав міністрів сільського господарства ЄС на термінові переговори в середу, 7 січня, щоб переконати Італію та інші країни-члени, які вагаються, підписати суперечливу угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Про це стало відомо Reuters, пише "Європейська правда".

Минулого місяця Італія та Франція зруйнували надії на укладення угоди в грудні, заявивши, що не готові її підтримати, доки не буде вирішено питання щодо побоювань фермерів щодо напливу дешевих товарів з МЕРКОСУР.

Кіпр, який розпочинає своє головування у Раді ЄС повідомив, що всі 27 міністрів сільського господарства ЄС були запрошені на зустріч у середу, хоча поки що не ясно, скільки з них візьмуть участь.

Очікується, що європейські комісари з питань сільського господарства, торгівлі та охорони здоров'я запевнять міністрів щодо майбутнього фінансування фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС, включно із кризовим фондом у розмірі 6,3 млрд євро у наступному бюджеті ЄС.

За словами двох дипломатів, вони також переглянуть контроль імпорту, включно із допустимими максимальними рівнями залишків пестицидів.

"Це критичний момент для обговорення вимог фермерів", – сказав один з дипломатів, додавши, що Єврокомісія, як очікується, надішле членам листа, де викладе заходи на підтримку доходів фермерів.

Виконавча влада ЄС, за підтримки прихильників угоди між ЄС і МЕРКОСУР, таких як Німеччина та Іспанія, прагне заручитися підтримкою широкої більшості з 15 членів ЄС, необхідної для затвердження підписання угоди ЄС, можливо, вже 12 січня.

Вони заявляють, що угода, яка готувалася 25 років і буде найбільшою в ЄС з точки зору зниження тарифів, має вирішальне значення для стимулювання експорту, який постраждав від імпортних податків США, та для зменшення залежності від Китаю шляхом забезпечення доступу до важливих мінералів.

Оскільки Польща та Угорщина виступають проти угоди, а Франція ставиться до неї критично, позиція Італії буде ключовим фактором, що визначить, чи буде угода підписана. Голосування очікується в п'ятницю, 9 січня.

Два італійські співрозмовника повідомили агентству, що Італія не виступає проти угоди, але хоче отримати гарантії, зокрема щодо взаємності, щоб імпортовані сільськогосподарські продукти відповідали санітарним і екологічним стандартам ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія готова змінити свою позицію на користь підписання угоди.

Прем'єрка Італії Мелоні домагалася додаткових гарантій для сільськогосподарської галузі, а також додаткових коштів для фермерів з бюджету ЄС.