Министры сельского хозяйства ЕС срочно соберутся для обсуждения соглашения с МЕРКОСУР

Европейский Союз созвал министров сельского хозяйства ЕС на срочные переговоры в среду, 7 января, чтобы убедить Италию и другие колеблющиеся страны-члены подписать спорное соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом стало известно Reuters, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце Италия и Франция разрушили надежды на заключение соглашения в декабре, заявив, что не готовы его поддержать, пока не будет решен вопрос об опасениях фермеров по поводу наплыва дешевых товаров из МЕРКОСУР.

Кипр, который начинает свое председательство в Совете ЕС, сообщил, что все 27 министров сельского хозяйства ЕС были приглашены на встречу в среду, хотя пока не ясно, сколько из них примут участие.

Ожидается, что европейские комиссары по вопросам сельского хозяйства, торговли и здравоохранения заверит министров относительно будущего финансирования фермеров в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС, включая кризисный фонд в размере 6,3 млрд евро в следующем бюджете ЕС.

По словам двух дипломатов, они также пересмотрят контроль импорта, включая допустимые максимальные уровни остатков пестицидов.

"Это критический момент для обсуждения требований фермеров", – сказал один из дипломатов, добавив, что Еврокомиссия, как ожидается, направит членам письмо, в котором изложит меры по поддержке доходов фермеров.

Исполнительная власть ЕС, при поддержке сторонников соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, таких как Германия и Испания, стремится заручиться поддержкой широкого большинства из 15 членов ЕС, необходимой для утверждения подписания соглашения ЕС, возможно, уже 12 января.

Они заявляют, что соглашение, которое готовилось 25 лет и будет крупнейшим в ЕС с точки зрения снижения тарифов, имеет решающее значение для стимулирования экспорта, пострадавшего от импортных налогов США, и для уменьшения зависимости от Китая путем обеспечения доступа к важным минералам.

Поскольку Польша и Венгрия выступают против соглашения, а Франция относится к нему критически, позиция Италии будет ключевым фактором, который определит, будет ли соглашение подписано. Голосование ожидается в пятницу, 9 января.

Два итальянских собеседника сообщили агентству, что Италия не выступает против соглашения, но хочет получить гарантии, в частности относительно взаимности, чтобы импортируемые сельскохозяйственные продукты соответствовали санитарным и экологическим стандартам ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что Италия готова изменить свою позицию в пользу подписания соглашения.

Премьер Италии Мелони добивалась дополнительных гарантий для сельскохозяйственной отрасли, а также дополнительных средств для фермеров из бюджета ЕС.