ЗМІ: Італія планує підтримати торгову угоду ЄС з країнами Латинської Америки

Італія планує підтримати угоду про вільну торгівлю з МЕРКОСУР, південноамериканським блоком країн, у голосуванні, яке, ймовірно, стане останньою серйозною перешкодою для Європейського Союзу на шляху до укладення угоди, над якою працюють уже 25 років.

Про це стало відомо Bloomberg від осіб, обізнаних у цій справі, передає "Європейська правда".

Очікується, що Італія змінить свою позицію і підтримає угоду, коли посли ЄС голосуватимуть за цей захід 9 січня. Це дозволить ЄС підписати договір з країнами МЕРКОСУР – Бразилією, Аргентиною, Уругваєм і Парагваєм – 12 січня.

Представник італійського уряду відмовився від коментарів.

За даними джерел, нічого ще не вирішено остаточно, і плани можуть змінитися.

Якщо угода буде укладена, вона дасть ЄС доказ того, що він може продемонструвати свою силу на світовій арені після звинувачень у слабкості з боку США. ЄС прагне продемонструвати більший економічний вплив, намагаючись зменшити залежність від Вашингтона і Пекіна в умовах дедалі напруженіших торговельних відносин.

Торговельна угода між ЄС і МЕРКОСУР створить ринок із 780 мільйонами споживачів, скасує мита на товари, такі як автомобілі, і надасть Європі ширший доступ до величезного сільськогосподарського сектора МЕРКОСУР. Угода запропонує обом сторонам альтернативу США після того, як президент Дональд Трамп запровадив низку глобальних мит протягом минулого року.

ЄС не зміг укласти угоду про вільну торгівлю минулого місяця після того, як Італія та Франція очолили кампанію з її відтермінування, аргументуючи це тим, що угода все ще не містить належних заходів захисту для європейських фермерів.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні домагалася додаткових гарантій для сільськогосподарської галузі, а також додаткових коштів для фермерів з бюджету ЄС, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними.

Франція, яка тривалий час була головним противником угоди, в понеділок знову висловила свою опозицію до неї. Позиція Парижа "чітка і незмінна: угода в її нинішньому вигляді є неприйнятною", сказала речниця уряду Мод Брежон в ефірі BFMTV.

Угода може бути укладена без підтримки Франції і потребує лише кваліфікованої більшості з 27 держав-членів ЄС.

Торгова угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.

Нещодавно Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки.