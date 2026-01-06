Укр Рус Eng

Німеччина розслідує погрози посадовцю з боротьби з антисемітизмом, якому вже спалили майно

Новини — Вівторок, 6 січня 2026, 16:09 — Марія Ємець

У Німеччині розслідують лист з погрозами на адресу уповноваженого з боротьби з антисемітизмом у землі Бранденбург, що надійшов за лічені дні після знищення його майна, яке вважають підпалом. 

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Лист із образами і погрозами вбивством уповноваженому з боротьби з антисемітизмом Андреасу Бюттнеру надійшов на його місце роботи, до земельного парламенту Бранденбурга у Потсдамі 5 січня.

Про випадок повідомили у пресслужбі парламенту у вівторок, зазначивши, що одразу ж повідомили поліцію. 

Окрім словесних погроз, на аркуші намалювали символ ХАМАС. Всередині конверта виявили також невідомий білий порошок, але після аналізу виявилось, що це не було небезпечною речовиною. 

У поліції підтвердили, що ведуть розслідування щодо цього випадку.  

Бюттнер у коментарях ЗМІ сказав, що його не вийде злякати і він продовжить працювати як зазвичай. Колеги із земельного парламенту висловили солідарність з ним. 

Перед цим вихідними у подвір’ї Бюттнера згоріла господарська будівля, випадок розслідують як підпал. Поруч також знайшли намальовану символіку ХАМАС.  

Нагадаємо, восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття відреставрованої синагоги пообіцяв рішуче протидіяти антисемітизму в країні. 

