У Німеччині спалили сарай уповноваженого з боротьби з антисемітизмом та залишили знак ХАМАС

У неділю, 4 січня, місцева поліція німецького Темплін, що Бранденбурзі, отримала повідомлення про пожежу в сараї на приватній території, яка належить Андреасу Бюттнеру, уповноваженому Бранденбургу з питань боротьби з антисемітизмом.

Про це повідомив Бюттнер агентству dpa, пише "Європейська правда".

Пожежна служба, сповіщена поліцією, боролася з вогнем. Ніхто не постраждав. За даними поліції, служба безпеки землі розпочала розслідування підпалу.

У безпосередній близькості від сусіднього сараю було знайдено антиконституційний символ. Обставини нападу та мотиви є предметом подальшого розслідування.

За інформацією співрозмовника у правоохоронних органах, на вхідних дверях було знайдено червоний трикутник, символ палестинської терористичної організації ХАМАС.

Бюттнер з червня 2024 року є уповноваженим Бранденбургу з питань антисемітизму. У серпні 2024 року було скоєно ультраправий напад на приватний автомобіль Бюттнера, який у приватному житті є поліцейським у Берліні. Його автомобіль було пошкоджено свастикою в Темпліні.

Після останнього нападу Бюттнер заявив, що не дасть себе залякати.

Міністерка внутрішніх справ Рене Вілке заявила, що Бюттнер, як уповноважений з питань антисемітизму, "надає особливі послуги державі та її народу".

"Те, що його позиція проти екстремізму та ненависті робить його самим мішенню насильства, є огидним", – додала вона.

Нагадаємо, восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.

Влітку Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.