Укр Рус Eng

У Німеччині спалили сарай уповноваженого з боротьби з антисемітизмом та залишили знак ХАМАС

Новини — Неділя, 4 січня 2026, 18:35 — Уляна Кричковська

У неділю, 4 січня, місцева поліція німецького Темплін, що Бранденбурзі, отримала повідомлення про пожежу в сараї на приватній території, яка належить Андреасу Бюттнеру, уповноваженому Бранденбургу з питань боротьби з антисемітизмом.

Про це повідомив Бюттнер агентству dpa, пише "Європейська правда".

Пожежна служба, сповіщена поліцією, боролася з вогнем. Ніхто не постраждав. За даними поліції, служба безпеки землі розпочала розслідування підпалу.

У безпосередній близькості від сусіднього сараю було знайдено антиконституційний символ. Обставини нападу та мотиви є предметом подальшого розслідування. 

За інформацією співрозмовника у правоохоронних органах, на вхідних дверях було знайдено червоний трикутник, символ палестинської терористичної організації ХАМАС.

Бюттнер з червня 2024 року є уповноваженим Бранденбургу з питань антисемітизму. У серпні 2024 року було скоєно ультраправий напад на приватний автомобіль Бюттнера, який у приватному житті є поліцейським у Берліні. Його автомобіль було пошкоджено свастикою в Темпліні.

Після останнього нападу Бюттнер заявив, що не дасть себе залякати.

Міністерка внутрішніх справ Рене Вілке заявила, що Бюттнер, як уповноважений з питань антисемітизму, "надає особливі послуги державі та її народу". 

"Те, що його позиція проти екстремізму та ненависті робить його самим мішенню насильства, є огидним", – додала вона.

Нагадаємо, восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні. 

Влітку Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
інциденти Німеччина кримінал
Реклама: