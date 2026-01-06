Германия расследует угрозы чиновнику по борьбе с антисемитизмом, которому уже сожгли имущество

В Германии расследуют письмо с угрозами в адрес уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в земле Бранденбург, поступившее через несколько дней после уничтожения его имущества, которое считают поджогом.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Письмо с оскорблениями и угрозами убийством уполномоченному по борьбе с антисемитизмом Андреасу Бюттнеру поступило на его место работы, в земельный парламент Бранденбурга в Потсдаме 5 января.

О случае сообщили в пресс-службе парламента во вторник, отметив, что сразу же уведомили полицию.

Кроме словесных угроз, на листе нарисовали символ ХАМАС. Внутри конверта обнаружили также неизвестный белый порошок, но после анализа оказалось, что это не было опасным веществом.

В полиции подтвердили, что ведут расследование по этому случаю.

Бюттнер в комментариях СМИ сказал, что его не удастся запугать и он продолжит работать как обычно. Коллеги из земельного парламента выразили солидарность с ним.

Перед этим в выходные во дворе Бюттнера сгорело хозяйственное здание, случай расследуют как поджог. Рядом также нашли нарисованную символику ХАМАС.

Напомним, осенью канцлер Германии Фридрих Мерц во время открытия отреставрированной синагоги пообещал решительно противодействовать антисемитизму в стране.