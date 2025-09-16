Мерц оголосив "війну антисемітизму" під час відкриття відреставрованої синагоги

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість боротися з антисемітизмом у країні.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Мерц наголосив, що єврейські громади можуть розраховувати на повну підтримку уряду, а антисемітизм не можна толерувати "ні під прикриттям мистецтва, ні культури, ні науки".

Німецький канцлер підкреслив, що антисемітизм ніколи не зникав із Німеччини після Другої світової війни та часто ігнорувався суспільством. Він також зазначив, що проблему посилили імміграційні хвилі з країн, де ненависть до Ізраїлю була фактично державною політикою.

"Я оголошую війну всім формам старого і нового антисемітизму від імені всього федерального уряду", – заявив канцлер.

Мерц наголосив, що прагне до часу, коли єврейське життя в Німеччині більше не потребуватиме поліцейського захисту.

"Я хочу сказати вам, як мені соромно за це: як канцлеру Федеративної Республіки Німеччина, але також як німцю, як дитині післявоєнного покоління, як дитині, яка виросла з "ніколи більше" як місією, обов'язком, обіцянкою", – додав він.

Синагога, відкрита після реставрації, була зведена архітектором Густавом Меєрштайном у 1931 році та зруйнована під час листопадових погромів 1938 року.

Відновлену будівлю максимально точно відтворили в первісному стилі – з простими дерев’яними лавками, кольоровими стінами та вітражами із зображеннями ритуальних символів та псалмів.

Влітку Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.