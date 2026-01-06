У німецькій землі Бранденбург розпалася керівна коаліція, до якої входив популістський Альянс Сари Вагенкнехт.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

6 січня земельний прем’єр Бранденбурга, соціал-демократ Дітмар Войдке заявив, що буде керувати урядом меншості на час перемовин щодо формування нової більшості після того, як коаліція за участю Альянсу Сари Вагенкнехт (BSW) розвалилася.

Войдке зазначив, що постійні розбіжності з партією Вагенкнехт зробили подальшу співпрацю неможливою.

Він виключив дострокові земельні вибори та зазначив, що спробує домовитися з Християнсько-демократичним союзом про нову коаліцію, а до того часу керуватиме існуючим урядом – включно з земельним міністром фінансів Робертом Крумбахом, чиє рішення вийти з лав BSW запустило кризу. Тоді у відставку пішли також двоє земельних депутатів BSW, залишивши коаліцію без більшості.

Нагадаємо, у листопаді партія німецької "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт обрала нову назву без її імені, після того вона пішла з посади голови політсили.