Партія німецької "подруги Путіна" обрала нову назву без її імені
Ультраліва німецька партія Альянс Сари Вагенкнехт визначилась із новою назвою, яку мають офіційно затвердити на зʼїзді на початку грудня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
Керівництво Альянсу вирішило винести на голосування рядових партійців назву "Альянс за соціальну справедливість і економічну розсудливість".
Німецькою мовою і нинішня, і майбутня назви мають однакове скорочення – BSW. Остаточне рішення буде ухвалене на з'їзді партії у Магдебурзі на початку грудня.
Зміна назви частково повʼязана з критикою у бік Вагенкнехт, якій закидали надмірну персоналізацію політсили. Вона говорила, що назва "Альянс Сари Вагенкнехт" є тимчасовою і покликаною збільшити впізнаваність партії.
56-річна Сара Вагенкнехт заснувала власну партію після розриву з "Лівими" у 2024 році. Нова партія досягла успіху на виборах до Європарламенту та до земельних парламентів Східної Німеччини, але не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Бундестагу в лютому 2025 року.
Лідерку ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт через неодноразові проросійські заяви називають німецькою "подругою Путіна".
Раніше Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.
За даними ЗМІ, соратники Вагенкнехт побоюються, що вона планує відійти від керівництва політсилою.